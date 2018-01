FAKTA: Bliv klogere på et forsvarsforlig

Regeringen vil onsdag klokken 11.45 præsentere sit forsvarsudspil. Det nye forlig skal gælde fra 2018-2023.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterer onsdag regeringens forsvarsudspil.

Bliv klogere på et forsvarsudspil her:

* Forsvarsforlig er såkaldte flerårsaftaler og strækker sig i udgangspunktet over fem år, hvor rammerne for Forsvaret bliver aftalt af forligspartierne i Folketinget.

* Der er tradition for at lave brede politiske forlig på forsvarsområdet.

* Det nuværende forlig udløber ved årsskiftet, hvor de nye forsvarsforlig for 2018 frem til 2023 træder i kraft.

* Forhandlingsparterne er de tre regeringspartier samt Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.

* Under det nuværende forlig er Forsvaret blevet pålagt at spare 2,7 milliarder kroner på driften, mens forligsparterne denne gang lægger op til at tilføre det årlige forsvarsbudget et milliardbeløb.

Kilde: Forsvarsministeriet, Ritzau.

/ritzau/