FAKTA: Blodplasma bruges i kampen mod corona

I Danmark foretages der forsøg med blodplasma fra bloddonorer, som har haft covid-19. Læs mere om plasma her.

USA's præsident, Donald Trump, har sent søndag aften kaldt det "et historisk gennembrud", at USA's lægemiddelstyrelse har godkendt brugen af blodplasma fra raskmeldte coronasmittede til at behandle syge covid-19 patienter.

Også i Danmark har man gennem noget tid forsøgt at bruge blodplasma fra tidligere coronapatienter i behandlingen af covid-19-syge.

Læs mere om blodplasma her:

* Blodet består af to hoveddele: Blodceller og plasma. Plasma er den væske, som blodcellerne flyder rundt i.

* Blodplasma kan bruges direkte i patientbehandling. For eksempel bruges det til patienter, som ikke har en eller flere af størkningsfaktorerne i blodet.

* Forarbejdet plasma anvendes også i diverse lægemidler.

* En plasmatapning foregår ligesom en almindelig fuldblodstapning, hvor man får en kanyle i armen. Blodet tappes og bliver ført over i en maskine, som ved en centrifugeringsproces opdeler blodet i plasma, røde blodlegemer og blodplader. Herefter koncentreres plasmaet og samles i en pose.

* I Danmark foretages der forsøg med blodplasma fra bloddonorer, som har haft sygdommen covid-19 og har dannet antistoffer mod den.

* Forskernes håb er, at de antistoffer, der dannes efter covid-19, kan overføres fra de raskmeldte patienter og bruges til at behandle dem, der bliver indlagt på grund af covid-19.

* Behandlingen rettes mod patienter, der er indlagt med covid-19 og som har åndedrætsbesvær og lungeproblemer, men ikke patienter på intensiv.

Kilder: Region Sjælland, Region Midtjylland, Sundhed.dk.

/ritzau/