FAKTA: Brug mundbind i myldretiden

Passagerer i den kollektive trafik bliver opfordret til at bruge mundbind, når der er mange mennesker.

I bus, tog og metro står og sidder mange mennesker ofte tæt på hinanden.

Derfor lyder det nu fra Sundhedsstyrelsen, at passagerer bør tage et mundbind på for at beskytte sig selv og andre mod coronasmitte, når der er mange mennesker i den kollektive trafik.

Læs de officielle råd til rejse med den kollektive trafik her:

* Medbring mundbind på rejser med kollektiv transport

Brug af mundbind anbefales nu af Sundhedsstyrelsen i den kollektive transport i situationer, hvor den anbefalede fysiske afstand ikke kan opretholdes, hvis der er trængsel i tog, busser, metro med videre.

Derfor opfordres alle passagerer til at medbringe mundbind, som kan anvendes, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand.

* Gå eller tag cyklen ved kortere ture

Skal man kun en kort tur, bør man overveje, om det er muligt at cykle eller gå.

På den måde undgår man tæt kontakt under transporten, og man giver andre rejsende – som ikke har samme mulighed – bedre plads i den offentlige transport.

* Rejs uden for myldretiden

I myldretiden kan passagererne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt. Man bør overveje, om man har mulighed for at rejse uden for myldretiden.

* Vis hensyn til andre rejsende

Host og nys ikke i retning af medrejsende, men gør det i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Man skal være særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

* Husk den gode håndhygiejne

Når man rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God håndhygiejne er vigtigt, og det skal man være opmærksom på, hvis man har rørt ved håndtag, stopknapper og lignende.

Der opfordres til, at man medbringer håndsprit eller vådservietter på rejsen.

* Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet

Hvis man er syg eller formoder, at man er smittet, bør man ikke rejse med den kollektive trafik.

Kilde: Transport- og Boligministeriet.

/ritzau/