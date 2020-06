FAKTA: Bryllupper og fodboldkampe kan samle op til 500 personer

Regeringen vil lempe forsamlingsforbuddet til 50 personer. Endnu flere kan mødes til bryllupper og fodbold.

Regeringen foreslår fredag i udspil til partilederne at hæve forsamlingsforbuddet i tre etaper hen over sommeren.

Det fremgår af en mail fra statsminister Mette Frederiksen (S) til partilederne i Folketinget, som Ritzau er i besiddelse af.

Partilederne skal ifølge mailen komme med eventuelle bemærkninger og/eller bekræfte en politisk aftale om planen senest lørdag kl. 20.

Regeringens plan er, at forsamlingsforbuddet skal lempes på følgende vis:

* I første etape, som begynder mandag 8. juni, bliver forbuddet hævet til 50 personer.

Der er dog undtagelser. Inden for idræt, for eksempel Superligaen i fodbold, vil det blive muligt at samle op til 500 tilskuere til kampe, hvor tilskuerne sidder ned.

Bryllupper, som afholdes i restauranter eller lignende, samt generalforsamlinger og sommeraktiviteter for børn og unge er også omfattet af undtagelsen.

Angående private boliger vil der fortsat ikke være en lovgivning, men en anbefaling om at holde sig til 50 personer.

* I anden etape, der begynder 8. juli, bliver forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer.

Angående private boliger vil der fortsat ikke være en lovgivning, men en anbefaling om at holde sig til 100 personer.

* I tredje etape, der begynder 8. august, hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer ved arrangementer, hvor arrangøren er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer.

For øvrige arrangementer og forsamlinger vil grænsen fortsat være 100 personer.

Angående private boliger vil der fortsat ikke være lovgivning, men en anbefaling om at holde sig til 100 personer.

* I alle tre etaper er der en absolut grænse på 500 personer, for eksempel til fodboldkampe og bryllupper.

* I alle tre etaper opretholdes politiets mulighed for at nedlægge opholdsforbud, som det hidtil er sket flere steder i blandt andet København.

* Skulle smitten med coronavirus blusse op igen, er regeringen klar til at stramme op i forsamlingsforbuddet som et af de forventeligt første tiltag.

Kilde: Brev til partiledere.

/ritzau/