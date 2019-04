FAKTA: Center for familier som nægter udrejse

Udrejsecenter Sjælsmark huser afviste asylansøgere. Det var oprindeligt ikke meningen, at der skulle bo børn.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ønsker ikke umiddelbart at ændre på forholdene for de børn, som opholder sig på Udrejsecenter Sjælsmark. Det siger hun på et samråd tirsdag.

Det er på trods af, at nødhjælpsorganisationen Røde Kors i en rapport har vist, at børnene på udrejsecenteret mistrives.

Læs om Udrejsecenter Sjælsmark her:

* Centret ligger i Hørsholm Kommune i Nordsjælland.

* Det drives af Kriminalforsorgen efter aftale med Udlændingestyrelsen. Den første familie flyttede ind i december 2016.

* Den politiske beslutning, om at afviste asylansøgere skal bo på udrejsecentre, blev taget i september 2012.

* Det var oprindeligt ikke intentionen, at der skulle bo børn på Sjælsmark, men det blev efterfølgende ændret.

* Afviste børnefamilier i asylsystemet får besked om at flytte til Sjælsmark, når politiet vurderer, at familien ikke samarbejder med myndighederne om udrejse.

* Der bor 153 børn på Sjælsmark. Da Røde Kors' undersøgelse var i gang, boede der cirka 93 børn af afviste asylansøgere, som ikke vil rejse, men som regeringen heller ikke kan sende hjem.

* Beboerne kan frit forlade centeret om dagen, men ifølge udlændingeloven skal de fleste opholde sig på adressen i nattetimerne.

* Beboerne får ingen økonomiske ydelser. De får udleveret en pakke med dagligdags fornødenheder hver anden uge, og de får en tøjpakke hvert halve år.

* Der er ikke køkkener på centeret, og beboerne må ikke selv lave mad.

Kilde: Dansk Røde Kors

/ritzau/