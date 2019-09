FAKTA: Cigaretter er dyrere i Danmarks nabolande

I Norge skal man punge ud med 89 kroner for en pakke cigaretter. Det er over dobbelt så meget som i Danmark.

Der er enighed om, at cigaretter skal være dyrere. Det er imidlertid til stor diskussion, hvor meget dyrere de skal være.

Regeringen vil hæve prisen på en pakke cigaretter fra 40 til 50 kroner, mens et flertal uden om regeringen vil have, at prisen bliver 60 kroner.

Kræftens Bekæmpelse vil op på 90 kroner inden for få år.

Her er et overblik over, hvad en pakke med 20 cigaretter cirka koster i en række andre lande:

* Australien: 139 kroner.

* Finland: 50 kroner.

* Frankrig: 58 kroner.

* Irland: 85 kroner.

* New Zealand: 122 kroner.

* Norge: 89 kroner.

* Storbritannien: 85 kroner.

* Sverige: 43 kroner.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

/ritzau/