FAKTA: Coronapas skal åbne for rejser og kultur

Regeringen præsenterede onsdag en aftale om at udvikle et coronapas med dansk erhvervs- og kulturliv.

Regeringen er enig med Dansk Industri, Dansk Erhverv og kulturlivet om udvikling af en digitalt coronapas.

Aftalen blev præsenteret onsdag. Her er hovedpunkterne:

* For at hjælpe erhvervslivet lancerer regeringen et coronapas, der kan anvendes til at dokumentere vaccination mod covid-19 til brug for rejser.

Det skal være klart i slutningen af februar.



* Regeringen vil desuden sætte gang i udviklingen af et digitalt coronapas, der hurtigt skal kunne udrulles, hvis den sundhedsfaglige vurdering tillader det.



* Målet er, at coronapasset skal bidrage til en "gradvis, forsvarlig og hensigtsmæssig" genåbning i Danmark.



* Løsningen skal udvikles i partnerskab med Dansk Industri, Dansk Erhverv og kulturlivet.



*Coronapasset skal matche de krav, der stilles i EU, så det også på sigt kan bruges i europæisk sammenhæng.

Kilder: Finansministeriet

/ritzau/