FAKTA: Coronasmitten når ikke ud til øerne

Det er kun otte kommuner, der ikke døjer med for høje smittetal længere, og de fleste af dem er øer.

Langt størstedelen af de danske kommuner kæmper med høje smittetal.

Faktisk er det kun otte kommuner, der ikke døjer med et ugentligt smittetal på flere end 20 per 100.000 indbyggere, der er myndighedernes officielle bekymringsgrænse.

Og det er især de danske ø-kommuner, hvor smitten ikke når ud.

Selv om både Morsø og Lolland er i nærheden af at krydse myndighedernes bekymringsgrænse, har hverken Ærø eller Samsø registreret et eneste smittetilfælde de seneste syv dage.

Her kan du se de danske kommuner, hvor smittetallet endnu ikke er over 20 om ugen per 100.000 indbyggere (tallet i parentes angiver bekræftede antal tilfælde i absolutte tal den seneste uge):

* Morsø: 19,8 (4).

* Lolland: 19,5 (8).

* Randers: 19,5 (19).

* Kalundborg: 18,7 (9).

* Bornholm: 15,2 (6).

* Norddjurs: 13,5 (5).

* Ærø: 0 (0).

* Samsø: 0 (0).

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).

