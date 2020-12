FAKTA: Coronavaccine er hvidlig og varmefølsom

Hvert vaccineglas har nok stof til mindst fem vaccinationer. Nogle gange er der til hele to ekstra doser.

De første vacciner mod covid-19 bliver givet i Danmark søndag morgen.

Her kan du læse mere om, hvordan vaccinen, der er lavet i samarbejde mellem medicinalvirksomhederne Pfizer og BioNTech, ser ud og skal håndteres.

* Da Danmark modtog første sending af vaccinerne med navnet Comirnaty lørdag morgen, blev der leveret ti bakker med hver 195 hætteglas. Hætteglas er almindeligt brugt til medicin, der skal injiceres. De har typisk en gummimembran på toppen, som man kan stikke en kanyle igennem.

* Vaccinen skal opbevares ved en temperatur mellem minus 80 og minus 60 grader. Ved den temperatur kan den holde sig i et halvt år.

* Før vaccinen kan bruges, skal den tøs op. Hætteglassene bør tøs op i et køleskab med en temperatur mellem 2 og 8 grader. En bakke med 195 hætteglas kan være tre timer om at tø op.

* Er vaccinen tøet op, men stadig ikke blevet fortyndet, kan den opbevares på køl i fem dage. Den må ikke fryses ned igen.

* Inden vaccinen injiceres i en muskel, skal den opvarmes til stuetemperatur, og herefter skal den skånsomt vendes på hovedet ti gange. Den må ikke rystes.

* Vaccinen er en hvidlig opløsning uden nogen synlige partikler.

* Før vaccinen kan sprøjtes ind i kroppen, skal den fortyndes med en særlig saltvandsopløsning. Herefter skal den igen vendes skånsomt ti gange. Farven bør stadig være hvidlig og uden synlige partikler.

* Når vaccinen er blevet fortyndet, skal den bruges inden for seks timer. I denne periode kan den opbevares ved mellem 2 og 25 grader.

* Hvert hætteglas indeholder som udgangspunkt nok til fem vaccinedoser à 0,3 milliliter. Hvis der ikke er spildt for meget under klargøring og håndtering, kan der være op til to ekstra doser - foruden de mindst fem - ekstra i hvert glas.

* Sundhedsstyrelsen anbefaler, at også de ekstra doser bruges. Det samme gør den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

* Man skal have to doser af vaccinen for at få optimal effekt. Anden dosis skal gives cirka tre uger fra første vaccinestik. Syv dage efter anden dosis er man dækket.

* Det er endnu uvist, hvor længe vaccinen virker.

Kilder: Statens Serum Institut (SSI) og Bloomberg.

/ritzau/