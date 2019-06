FAKTA: Dagen derpå - de vigtigste tidspunkter

Statsministeren skal til dronningen, og de personlige stemmer tælles op over hele landet.

Valgdagen er overstået, og 175 mandater er fordelt på partierne. Men først sent torsdag kan der sættes navne på de nye folketingsmedlemmer.

Her kan du få et overblik over begivenhederne dagen derpå:

Over hele landet fintælles, det vil sige, at de personlige stemmer skal fordeles på de i alt 900 kandidater, der stillede op til valget.

Det kan blive sent torsdag aften, før der kan sættes navne på de 175 folketingsmedlemmer.

Klokken 11: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) går til dronningen, hvor han vil anbefale, at der indkaldes til en dronningerunde.

Under dronningerunden vil repræsentanter for alle partier i Folketinget redegøre for deres syn på den politiske situation.

Derpå udpeger dronningen efter råd fra partierne en forhandlingsleder eller peger på en person, der får til opgave at danne en regering.

Klokken 12: Publicistklubben holder det traditionelle dagen derpå-møde med lederne af de partier, der er valgt til Folketinget. Det foregår i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Cirka klokken 22: Der er sat navne på alle folketingsmedlemmer.

Kilder: Folketingets hjemmeside, Ritzau.

/ritzau/