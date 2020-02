FAKTA: Danmark har 24 muslimske friskoler - S vil tage støtte

Regeringen har ikke indfriet løfte om at fjerne støtte til muslimske friskoler. Læs mere om friskoler her.

Regeringen ønsker fortsat at fjerne statsstøtten til muslimske friskoler.

På trods af dette har 24 friskoler i 2019 modtaget statsstøtte på omkring 200 millioner kroner, skriver Jyllands-Posten.

I 2017 foreslog partiet at tage støtten fra friskoler, hvor over halvdelen af eleverne havde udenlandsk baggrund, og dermed i praksis lukke skolerne.

Til avisen siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at man arbejder på "den konkrete model".

Læs mere om friskolerne her:

* I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Derfor kan forældre vælge en fri grundskole, hvis de ikke ønsker, at deres barn skal gå i folkeskole.

* Frie grundskoler dækker både over friskoler, privatskoler og lilleskoler.

* En friskole tilbyder undervisning af børn fra børnehaveklassen til 10. klasse.

* Friskoler kan basere sig på andre værdier end folkeskolen, hvis de ønsker det. Rudolph Steiner-skoler, muslimske friskoler og grundtvigianske friskoler er blandt eksemplerne.

* I 2018 var der 558 frie grundskoler i Danmark. Det er en stigning fra 507 i 2010. 24 af dem er muslimske friskoler.

* Til sammenligning var der i 2018 1082 folkeskoler i Danmark, hvilket er et fald fra 1242 i 2010.

* Andelen af elever med anden udenlandsk baggrund er samlet set på de frie grundskoler ti procent. I folkeskolerne er det 11 procent.

* På otte procent af de frie grundskoler har mere end halvdelen af eleverne udenlandsk baggrund. Det gælder blot tre procent af folkeskolerne.

* Friskolernes statstilskud svarer i 2018 til 76 procent af den gennemsnitlige udgift per folkeskoleelev. Det kaldes koblingsprocenten.

* Det betyder, at det gennemsnitlige tilskud per årselev er 50.447. Driftstilskuddet til en friskole varierer efter skolestørrelse, landsdel og antallet af elever over og under 13 år.

* Det gennemsnitslige driftstilskud til friskoler - og private grundskoler - fastsættes hvert år på finansloven.

* Statens udgifter til folkeskolen var i 2017 på 42,7 milliarder kroner, mens den til friskoler lå på 6,6 milliarder kroner.

Kilder: Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik, Politiken Skoleliv, Dansk Friskoleforening.

/ritzau/