FAKTA: Danmark har købt 23 millioner vacciner

Tirsdag ankommer en sending vacciner fra amerikanske Moderna. Se oversigt over Danmarks vaccineindkøb.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har fredag anbefalet en godkendelse af coronavaccinen fra det svensk-britiske medicinalselskab AstraZeneca.

Nu skal EU-Kommissionen formelt godkende vaccinen, hvilket ventes at være en formalitet.

Danmark har via EU indgået seks aftaler om muligheden for at købe coronavacciner, hvis de virker og kommer på markedet.

Samlet har Danmark mulighed for at købe et antal vacciner, som kan færdigvaccinere 23 millioner borgere. Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerne bliver købt.

Her følger et overblik over de seks aftaler om vacciner, som er indgået:

* Pfizer/BioNTech:

Vaccinen har vist en effekt på 95 procent.** Det vil sige, at der var 95 procent færre tilfælde sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik placebo - altså en snydevaccine.

Blev godkendt af EU-Kommissionen 21. december, og de første danskere blev vaccineret 27. december.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer.

* Moderna:

Har vist en effekt på 94,1 procent.**

Blev godkendt 6. januar i EU, og Danmark forventer at få de første 5000 doser i næste uge.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,0 millioner personer.

* AstraZeneca:

Studie har vist en effekt på 70 procent.**

Det Europæiske Lægemiddelagentur har fredag godkendt vaccinen, der afventer en endelig godkendelse af EU-Kommissionen.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer.

* Johnson Johnson:

Vaccinen har i et fase 3-studie vist en effekt på 66 procent.

Kan blive taget i brug i USA i januar eller februar, mens godkendelsen i EU først kommer senere.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer.

* CureVac:

Indledte et fase 3-forsøg 14. december med 35.000 deltagere i Europa og Latinamerika.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,4 millioner personer.

* Sanofi/GSK:

Vaccinen har afsluttet fase 1- og 2-studier, der har vist effekt for personer i alderen fra 18 til 49 år, men ikke så god effekt for personer over 50 år. Selskaberne venter godkendelse i slutningen af 2021.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer.

* Ud over de nævnte seks vacciner har EU i denne uge afsluttet de indledende forhandlinger om endnu en coronavaccine.

* Novavax:

Den amerikanske medicinalvirksomhed er i gang med fase 3-studier. Har 28. januar offentliggjort foreløbige resultater, der viste en effekt på 90 procent.**

EU-Kommissionen meddelte før jul, at man har taget hul på at forhandle en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser. Forhandlingerne kan tage flere måneder.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters.

** Når det gælder de nævnte vacciners effektivitet, kan man ikke sammenligne de forskellige vacciners effekt direkte.

Det skyldes blandt andet, at der kan være forskel på, hvordan de forskellige studier er sammensat.

