FAKTA: Danmark har mindst beskyttet natur i EU

Regeringen er i gang med at justere på, hvor stor en del af Danmark der skal være naturbeskyttet.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har sendt et forslag om at skære 26.000 hektar ud af de særligt beskyttede Natura 2000-områder.

Regeringen har lagt op til, at 30.800 hektar tages ud af Natura 2000. Mens der tilføres 5000 nye hektar. Der er dog endnu ikke truffet nogen beslutning, understreger ministeren over for DR.

Danmark ligger i forvejen i bund blandt EU-landene, når der måles på hvor stor en del af landet, der er beskyttet som Natura 2000.

Her er en liste over den procentdel af landenes areal, der er under Natura 2000-beskyttelse:

Slovenien: 37,85

Kroatien: 36,58

Bulgarien: 34,46

Slovakiet: 29,57

Cypern: 28,82

Spanien: 27,29

Grækenland: 27,09

Luxembourg: 27,03

Rumænien: 22,56

Ungarn: 21,44

Portugal: 20,67

Polen: 19,56

Italien: 18,97

Estland: 17,87

Tyskland: 15,45

Østrig: 15,13

Finland: 14,45

Tjekkiet: 14,03

Sverige: 13,32

Holland: 13,29

Irland: 13,13

Malta: 12,97

Frankrig: 12,74

Belgien: 12,73

Litauen: 12,16

Letland: 11,53

Storbritannien: 8,54

Danmark: 8,34

Inden for Natura 2000-områderne gælder særlige retningslinjer for at behandle planer og projekter. Formålet er at beskytte arter og naturtyper.

Der er også krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Kilder: EU-Kommissionen og Miljøstyrelsen.

