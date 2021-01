FAKTA: Danmark har sikret sig 23 millioner vacciner

Danmark har sikret sig flere vacciner fra Johnson & Johnson, som dog mangler godkendelse. Se oversigt her.

Danmark har sikret sig yderligere coronavacciner.

Danmark har nu mulighed for at få op til 8,2 millioner vacciner fra det amerikanske selskab Johnson Johnson, viser en opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Tidligere havde Danmark sikret sig 5,6 millioner fra selskabet.

Vaccinen fra Johnson Johnson er dog ikke godkendt, men det kan ske i løbet af de kommende måneder.

Her følger et overblik over de seks aftaler om vacciner, som er indgået:

* Pfizer/BioNTech:

Vaccinen har vist en effekt på 95 procent. Det vil sige, at der var 95 procent færre tilfælde sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik placebo.

Blev godkendt af EU-Kommissionen 21. december, og de første danskere blev vaccineret 27. december.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer. Vaccinen kræver to doser.

* Moderna:

Har vist en effekt på 94,1 procent.*

Blev godkendt 6. januar i EU, og de første 5000 doser ankom til Danmark i tirsdags.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere tre millioner personer. Vaccinen kræver to doser.

* AstraZeneca/Oxford University:

Studie har vist en effekt på 70 procent.*

Det Europæiske Lægemiddelagentur forventer at kunne godkende vaccinen i slutningen af januar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer. Vaccinen er ikke godkendt, men producenten har brugt to doser i sine forsøg.

* Johnson Johnson:

Fase 3-forsøg blev indledt i september med omkring 60.000 testpersoner. Resultater ventes offentliggjort i slutningen af januar eller starten af februar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer. Vaccinen gives som en dosis.

* CureVac:

Indledte et fase 3-forsøg 14. december med 35.000 deltagere i Europa og Latinamerika.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,4 millioner personer. Vaccinen er ikke godkendt, men producenten har brugt to doser i sine forsøg.

* Sanofi/GSK:

Vaccinen har afsluttet fase 1- og 2-studier, der har vist effekt for personer i alderen fra 18 til 49 år, men ikke så god effekt for personer over 50 år. Selskaberne venter godkendelse i slutningen af 2021.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer. Vaccinen er ikke godkendt, men producenten har brugt to doser i sine forsøg.

* Ud over de nævnte seks vacciner har EU i denne uge afsluttet de indledende forhandlinger om endnu en coronavaccine.

* Novavax:

Den amerikanske medicinalvirksomhed er i gang med fase 3-studier. Der ventes resultater i første kvartal 2021.

EU-Kommissionen meddelte før jul, at man har taget hul på at forhandle en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser. Forhandlingerne kan tage flere måneder.

* Man kan ikke sammenligne vaccinernes effekt med hinanden direkte - blandt andet fordi forsøgsstudierne er lavet på forskellige grupper.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters.

/ritzau/