FAKTA: Danmark har sikret sig over 20 millioner vacciner

AstraZeneca kan i slutningen af januar få grønt lys til vaccine i EU. Læs om de danske vaccinekøb her.

Lidt over 180.000 danskere er foreløbig blevet vaccineret mod coronavirus. Langt de fleste har fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech, der dog for nylig meddelte, at man det næste stykke tid ikke helt kan levere så mange doser, som det var blevet stillet i udsigt.

Også vaccinen fra Moderna er taget i brug herhjemme. Foreløbig har vi dog kun modtaget meget få doser fra den amerikanske producent.

En tredje coronavaccine, fra det svensk-britiske medicinalselskab AstraZeneca, er på vej igennem det europæiske godkendelsessystem. Allerede før den forventede godkendelse i næste uge, meddeler producenten dog, at man får problemer med at leve op til det lovede antal doser.

De seks vaccineproducenter, som EU har indgået aftale med, er:

* Pfizer/BioNTech:

Vaccinen har vist en effekt på 95 procent. Det vil sige, at der var 95 procent færre tilfælde sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik placebo.*

Blev godkendt af EU-Kommissionen 21. december, og de første danskere blev vaccineret 27. december.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer. Vaccinen kræver to doser.

* Moderna:

Har vist en effekt på 94,1 procent.*

Blev godkendt 6. januar i EU, og de første 5000 doser er tirsdag ankommet til Danmark.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,0 millioner personer. Vaccinen kræver to doser.

* AstraZeneca/Oxford University:

Studie har vist en effekt på 70 procent.*

Det Europæiske Lægemiddelagentur forventer at kunne godkende vaccinen i slutningen af januar.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer. Vaccinen kræver to doser.

* Johnson Johnson:

Fase 3-forsøg blev indledt i september med omkring 60.000 testpersoner. Resultater ventes offentliggjort i januar.

Kan blive taget i brug i USA i januar eller februar, mens godkendelsen i EU først kommer senere.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer. Kræver én dose.

* CureVac:

Indledte et fase 3-forsøg 14. december med 35.000 deltagere i Europa og Latinamerika.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3,4 millioner personer. Kræver to doser.

* Sanofi/GSK:

Vaccinen har afsluttet fase 1- og 2-studier, der har vist effekt for personer i alderen fra 18 til 49 år, men ikke så god effekt for personer over 50 år. Selskaberne venter godkendelse i slutningen af 2021.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 1,9 millioner personer. Kræver to doser.

* Ud over de nævnte seks vacciner har EU i denne uge afsluttet de indledende forhandlinger om endnu en coronavaccine.

* Novavax:

Den amerikanske medicinalvirksomhed er i gang med fase 3-studier. Der ventes resultater i første kvartal 2021.

EU-Kommissionen meddelte før jul, at man har taget hul på at forhandle en kontrakt, der potentielt kan komme til at omfatte 200 millioner doser. Forhandlingerne kan tage flere måneder.

* Man kan ikke sammenligne vaccinernes effekt med hinanden direkte - blandt andet fordi forsøgsstudierne er lavet på forskellige grupper.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters.