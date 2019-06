FAKTA: Danmark skal navngive exoplanet

Danmark skal finde på et navn til en exoplanet og en stjerne i rummet. Her er et overblik over exoplaneter.

Danmark har fået tildelt en exoplanet, hvor alle danskere kan byde ind med forslag til et navn.

Det oplyser Den Internationale Astronomiske Union i Danmark, der åbner for forslag den 6. juni.

Navngivningen sker i forbindelse med unionens 100 års jubilæum.

Her kan du læse om exoplaneter.

* En exoplanet kredser om en anden stjerne end Solen. Den første blev ikke opdaget før i 1995.

* De fleste exoplaneter er store gasplaneter som Jupiter og Saturn. Men der er også fundet små planeter på størrelse med vores måne.

* Planeterne er vidt forskellige. Nogle har en gennemsnitstæthed som minder om pakkematerialet flamingo, og andre med en gennemsnitstæthed som er højere end bly.



* Man har desuden fundet en planet, hvis overflade er så sort, at næsten intet lys bliver reflekteret.

* Der er fem forskellige måder at opdage en exoplanet på: Formørkelsesmetoden, radialhastighedsmetoden, mikrolinsemetoden, direkte billeder og astrometri.

* Den exoplanet, som Danmark skal navngive, er omkring 1150 grader, den består af gasarter, den er lidt større end planeten Jupiter i vores eget Solsystem.

Den har ingen fast overflade, og den har et år på 5 døgn og 17 timer. Desuden befinder den sig i stjernebilledet Perseus 1050 lysår borte.

Kilder: Nasa, Fysikleksikonet på KU.dk, Den Internationale Astronomiske Union.

/ritzau/