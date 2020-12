FAKTA: Danmark tester for corona på tre måder

Danmark tester for coronavirus via pcr-test, antigentest og antistoftest. Bliv klogere på forskellene her.

Der er i lørdagens coronaprøver fundet 944 smittede med lyntest, som fire private udbydere står for på statens regning.

Lyntesten er en af tre testtyper for coronavirus i Danmark.

Mens to kan vise, om man er smittet med covid-19, kan den tredje vise, om man har været smittet tidligere.

Bliv klogere på de tre typer test her:

* Pcr-test:

Denne coronatest er anbefalet af de danske sundhedsmyndigheder. Pcr-test bliver benyttet i det offentlige testsystem og anses som sikker med en sikkerhed på 98 procent. Den viser, om den testede er smittet her og nu. Den foretages ved podning i halsen.

Det tager tre timer, før der er svar på en pcr-test, men i det offentlige testsystem får man normalt først svar efter en til to dage fra testtidspunktet.

* Antigentest:

Antigentest - også kendt som lyntest eller hurtigtest - giver svar på, om man her og nu er smittet med coronavirus. Prøven foretages ved podning gennem næsen, og svaret kommer efter 15-30 minutter.

En faglig ekspertgruppe har tidligere slået fast, at antigentest kun skal ses som et supplement til pcr-test.

Det skyldes, at antigentest langtfra er lige så sikker som en pcr-test. Der skal en større mængde virus til, før testen viser positiv, end en pcr-test har brug for.

Derfor fraråder sundhedsmyndighederne, at antigentest benyttes, hvis man har symptomer eller har været i kontakt med en smittet.

Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos SSI 55-60 procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt, mens man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus.

Tallet for sikkerheden er omdiskuteret - og flere eksperter vurderer, at sikkerheden er væsentligt højere. Det samme gør producenterne af lyntestene.

* Antistoftest:

En antistoftest viser, om kroppen har antistoffer over for coronavirus. Den kan dermed fortælle, om en person har været smittet med virusset. Den foretages ved blodprøve.

Man ved ikke med sikkerhed, hvor længe man kan måle antistoffer i kroppen, og hvor længe man i givet fald er immun over for at blive smittet igen.

Det danske sundhedsvæsen tester kun for antistoffer i forbindelse med forskning og myndighedernes overvågning.

Testen tager ti minutter og kan købes på apoteker og hos private virksomheder, men kvaliteten svinger.

Kilder: Ritzau, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Falck.

/ritzau/