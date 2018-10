FAKTA: Danmarks betydning for Irans økonomi er begrænset

Danmark overvejer mulighederne for at indføre sanktioner mod Iran sammen med EU. Læs her om handlen med Iran.

Den danske regering overvejer muligheden for at indføre sanktioner mod Iran, efter at det er kommet frem, at landets efterretningstjeneste skulle have planlagt et attentat mod herboende iranere.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vil undersøge muligheden i EU-regi for at skærpe sanktionerne mod Iran.

Både regeringen og oppositionen mener, at det er nødvendigt at stå sammen i EU, da Iran ikke vil kunne mærke danske sanktioner mærkbart.

Læs her mere om EU's og Danmarks handel med Iran:

* EU er sammen med Kina og De Forenede Arabiske Emirater Irans vigtigste handelspartnere.

* EU's handel med Iran udgjorde sidste år 16,3 procent af Irans handel.

* EU importerede i 2017 varer for 75,4 milliarder kroner, hvor langt størstedelen var olie.

* Eksporten var på 80,6 milliarder kroner. Omkring halvdelen var maskiner og transportudstyr, mens kemikalier udgjorde cirka en femtedel.

* Den danske eksport af varer og tjenester til Iran var sidste år på 2,5 milliarder kroner, mens importen var på 1,1 milliard kroner.

* De største eksportvarer er medicin, maskiner og motorer samt forskellige former for kemiske produkter.

* Iran er langt fra et af Danmarks vigtigste markeder. Det er nummer 41 på listen over de lande, der bliver eksporteret til. Det er på niveau med lande som Rumænien, Letland og Estland.

Kilder: Danmarks Statistik, Dansk Erhverv og EU-Kommissionen.

/ritzau/