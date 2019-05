FAKTA: Dansk Folkeparti står til historisk vælgerlussing

Dansk Folkeparti står til at blive halveret i en ny Voxmeter-måling. Rød blok fastholder solidt forspring.

Dansk Folkepartis tilbagegang er én af årsagerne til, at blå blok ikke står til at genvinde flertallet ved det kommende folketingsvalg.

Det ses tydeligt i den nyeste meningsmåling fra Voxmeter. Her står partiet, der ved valget i 2015 blev det største borgerlige parti, til at få bare 11,6 procent af stemmerne.

Det er en tilbagegang på hele 9,5 procentpoint og ville resultere i et tab af 16 mandater.

Der er dog en statistisk usikkerhed på målingen for DF på 2,0 procentpoint i op- eller nedadgående retning.

Rød blok står i målingen til at få 95 mandater. Tilføjer man Alternativets mandater, får blokken hele 101 mandater.

Her er det fulde overblik over målingen. Tallet i parentes er resultatet ved det seneste folketingsvalg.

* Socialdemokraterne: 28,5 procent / 52 mandater (26,3 procent)

* De Radikale: 6,8 procent / 12 mandater (4,6 procent)

* De Konservative: 5,2 procent / 9 mandater (3,4 procent)

* Nye Borgerlige: 1,7 procent / 0 mandater (stillede ikke op)

* Socialistisk Folkeparti: 7,0 procent / 13 mandater (4,2 procent)

* Liberal Alliance: 3,3 procent / 6 mandater (7,5 procent)

* Kristendemokraterne: 1,3 procent / 0 mandater (0,8 procent)

* Dansk Folkeparti: 11,6 procent / 21 mandater (21,1 procent)

* Venstre: 18,6 procent / 34 mandater (19,5 procent)

* Enhedslisten: 9,9 procent / 18 mandater (7,8 procent)

* Alternativet: 3,3 procent / 6 mandater (4,8 procent)

* Klaus Riskær Pedersen: 0,2 procent / 0 mandater (stillede ikke op)

* Stram Kurs: 2,4 procent / 4 mandater (stillede ikke op)

* Øvrige: 0,2 procent / 0 mandater

Rød blok (inklusiv Alternativet): 55,5 procent / 101 mandater.

Blå blok (inklusiv Stram Kurs): 44,3 procent / 74 mandater.

Alle procenttal for partierne er rundet af til én decimal. Det er derfor, at de to blokkes stemmetal ikke giver 100 procent tilsammen.

I alt 1004 repræsentativt, tilfældigt udvalgte personer over 18 år har deltaget i målingen, der er baseret på telefoninterview foretaget i perioden fra 10. til 12. maj.

Voxmeter ringer hver dag cirka 330 nye vælgere op, som målingen bliver opdateret med på den givne dag.

Den maksimale statistiske usikkerhed på det enkelte partis stemmetal er 2,8 procentpoint (gældende for Socialdemokratiet). Herefter falder den statistiske usikkerhed i takt med partiernes størrelse.

Kilde: Voxmeter for Ritzau.

/ritzau/