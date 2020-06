FAKTA: To danske mink-besætninger ramt af coronaudbrud

Tirsdag blev der konstateret udbredt smitte i endnu en mink-besætning i Nordjylland. Den skal også aflives.

En anden nordjysk minkbesætning skal aflives efter fund af coronavirus, oplyser Fødevarestyrelsen.

Dermed bliver den mink-besætning nummer to, der skal aflives efter fund af coronavirus.

Her er et kort overblik over situationen med corona på danske minkfarme:

* I forrige uge blev 11.000 mink på en nordjysk minkfarm aflivet, efter at der var påvist coronavirus i 34 prøver fra dyrene.

* Samtidig opstod der mistanke om coronavirus i en anden nordjysk besætning.

* Mistanken blev bekræftet. 46 prøver fra besætningen blev analyseret, og to mink viste sig smittet.

* Siden blev hele besætningen testet med få dages mellemrum. Over halvdelen testede positiv for smitte med coronavirus.

* Besætningen på 4200 mink skal aflives tirsdag 30. juni.

* I begge tilfælde fra Nordjylland har personer med tilknytning til minkfarmene vist sig at være smittet med Covid-19.

* Efter fund af coronasmitte på de to nordjyske minkfarme er myndighederne i gang med at screene 120 minkbesætninger landet over. Svaret ventes i denne uge.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/