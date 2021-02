FAKTA: De forventede vaccineleveringer i første kvartal

I næste uge modtager Danmark næsten 85.000 vaccinedoser. Se oversigt over planerne fra første kvartal her.

Lørdag modtager Danmark den første levering af coronavacciner fra AstraZeneca. Her ankommer der 24.000 vaccinedoser.

Samtidig har Statens Serum Institut (SSI) opdateret deres forventede leveringer til Danmark i første kvartal.

SSI understreger dog, at tallene er foreløbige, og de skal derfor tages med forbehold.

Få et overblik over de forventede fremtidige leveringer her:

* Uge 6.

Pfizer: 56.160 vaccinedoser.

Moderna: Ingen.

AstraZeneca: 28.800 vaccinedoser.

* Uge 7.

Pfizer: 67.860 vaccinedoser.

Moderna: 48.000 vaccinedoser.

AstraZeneca: 70.018 vaccinedoser.

* Uge 8.

Pfizer: 70.200 vaccinedoser.

Moderna: Afventer leveranceplan.

AstraZeneca: Ingen.

* Uge 9.

Pfizer: 80.730 vaccinedoser.

Moderna: Afventer leveranceplan.

AstraZeneca: 101.821 vaccinedoser.

* Uge 10-13.

Pfizer: 87.750 vaccinedoser.

Moderna: Afventer leveranceplan.

AstraZeneca: Afventer leveranceplan.

Kilder: Statens Serum Institut.

/ritzau/