FAKTA: De seneste ti års modtagere af Årets Laks

Årets Laks er siden 2003 uddelt til personer, der har gjort en indsats for seksuelle minoriteters rettigheder.

Hvert år i forbindelse med Copenhagen Pride uddeler Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT Danmark, prisen Årets Laks.

Prisen hædrer personer, der "bevæger sig mod strømmen" og har gjort sig særligt bemærket ved deres indsats for homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.

Her er de seneste 10 års vindere:

2018: Forfatter Leonora Christina Skov for sin selvbiografiske roman "Den, der lever stille", som giver en stemme til alle LGBT+personer med problematiske oplevelser i bagagen.

2017: Den norske ungdomsserie "Skam" for at have bragt et nuanceret og realistisk billede af at være ung og homoseksuel.

2016: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg for beslutningen om at fjerne transkønnethed fra afsnittet med psykiske sygdomme.

2015: Cpr-kontoret for deres gode håndtering af den nye lov om juridisk kønsskifte.

2014: Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) for sit arbejde for homoseksuelles ret til ægteskab.

2013: Martin K.I. Christensen for at være grundlægger af ILGA, en fælleseuropæisk organisation for LGBT'ere.

2012: Lars Aslan Rasmussen (S) fra Københavns Borgerrepræsentation for sin rolle som giftefoged i Københavns Kommune, hvor han kaldte homoseksuelle par for ægtefolk.

2011: 16-årige X Factor-vinder Sarah Skaalum Jørgensen og Caspian Drumm modtog prisen for at være forbilleder for deres jævnaldrende efter at være sprunget ud som henholdsvis lesbisk og transperson i en tidlig alder.

2010: Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International for deres arbejde med at sætte fokus på homoseksuelles rettigheder i Uganda.

2009: Den hollandske EU-parlamentariker Sofie in 't Veld for sit arbejde for LGBT-personers rettigheder på europæisk og globalt plan.

Kilder: lgbt.dk

/ritzau/