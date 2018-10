FAKTA: Den dansk-østrigske asylvision

Danmark og Østrig vil sikre bedre beskyttelse og bedre levevilkår for flygtninge i deres nærområder.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) er torsdag i Wien, hvor hun har præsenteret en dansk-østrigsk vision for et europæisk asylsystem.

De syv målsætninger i visionen er:

* Hjælp til de mest sårbare.

* Hjælp til at skabe perspektiver i oprindelsesregionerne i stedet for at muliggøre irregulær migration til Europa.

* Forhindre flere dødsfald og tragedier på Middelhavet og langs migrationsruterne.

* Ødelægge menneskehandlernes og menneskesmuglernes forretningsmodel.

* Sikre, at alle uden lovligt ophold forlader EU.

* Fælles, men differentieret, ansvarsfordeling med det formål at beskytte flygtninge og effektivt begrænse irregulær migration til EU.

* Når den irregulære migration er nedbragt: Tilbyde genbosætning til dem med størst beskyttelsesbehov i stedet for at lade de stærkeste vælge sig selv.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/