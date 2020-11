FAKTA: Der er 1060 minkbedrifter i Danmark

Folketingets partier forhandler lige nu om erstatning til minkavlere og følgeerhverv. Læs her om branchen.

Minkbranchen i Danmark er lige nu ved at slå alle mink ned. Sideløbende forhandler Folketingets partier om erstatning til dem.

Ifølge deltagere i forhandlingerne er der lagt op til kompensation på omkring 12-14 milliarder kroner.

Læs her om den branche, der nu skal have fuld og hel erstatning. Tallene er for 2019.

* Der er 792 heltidsbedrifter med mink i Danmark - et fald fra 1261 i 2015. I alt er der 1060 bedrifter i 2019.

* Heltidsbedrifterne havde i 2019 omkring 2,5 millioner mink, der fik 5-6 hvalpe, der blev til skind. Der produceres således årligt cirka 12 millioner skind. Det gav en værdi af produktionen på 2,5 milliarder kroner.

* Prisen på skind er faldet betydeligt over de seneste år. I 2012 var værdien af produktionen eksempelvis på 9,5 milliarder kroner.

* I 2019 gav den gennemsnitlige heltidsbedrift et underskud på 689.200 kroner. I 2013 lød det gennemsnitlige overskud på 3,3 millioner kroner. Der har været underskud i tre af de sidste fire år.

* Den gennemsnitlige heltidsbedrift havde i 2019 en gæld på 13,3 millioner kroner.

* Siden 2014 er antallet af heltidsbeskæftigede på de danske minkbedrifter faldet fra omkring 4500 til omkring 2600. Langt hovedparten af minkproduktion ligger i Jylland.

* Ifølge SEGES, et videnscenter under Landbrug Fødevarer, skabte pelsdyrproduktion 5500 arbejdspladser.

* Minkproduktionen har en række følgeerhverv inden for eksempelvis udstyr, foder og salg. Det er uvist, hvor stor en gruppe virksomheder, der lever af at servicere og levere til minkavl.

Kilder: Danmarks Statistik, SEGES.

