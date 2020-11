FAKTA: Der er fundet fem forskellige minkvarianter af corona

Den såkaldte cluster 5-variant anses for særligt problematisk, fordi den kan nedsætte effekt af coronavaccine.

214 personer har fra begyndelsen af juni til midten af oktober været smittet med varianter af coronavirus, der stammer fra mink.

Det er især nordjyder, der har været ramt af disse minkvarianter. Men der er også 14 personer, der har været smittet med varianterne uden for Nordjylland.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Her kan du læse om de forskellige minkvarianter.

* Når virus bevæger sig fra menneske til mink og fra mink til menneske, kan der ske mutationer i arvematerialet hos virus.

* Statens Serum Institut har indtil videre kortlagt fem forskellige grupper - også kaldet clustre - af muteret virus hos mink.

* Cluster 5 er den mest omtalte og tilsyneladende også den mest problematiske.

* Denne variant er konstateret på fem nordjyske minkfarme og hos 12 personer - 11 i Nordjylland og én på Sjælland.

* Den regnes for særligt problematisk, fordi den i laboratorieprøver har vist sig at være mindre følsom over for antistoffer.

* Det betyder, at personer, der har været inficeret med coronavirus og dannet antistoffer, muligvis ikke er immune over for cluster 5-varianten.

* På samme måde kan nogle af de vacciner, der i øjeblikket er under udarbejdelse, vise sig mindre effektiv mod varianten.

* Cluster 5 har nogle ændringer i det såkaldte spike-protein.

* Flere af de potentielle virusvacciner er baseret på at benytte dette spike-protein.

* Men hvis der sker ændringer i spike-proteinet på de virus, som vaccinen skal bekæmpe, så kan effekten blive nedsat.

* Indtil videre er der kun konstateret nedsat følsomhed over for antistoffer hos cluster 5.

* Man ved, at cluster 1-varianten ikke har nedsat følsomhed over for antistoffer.

* De øvrige varianter - cluster 2, 3 og 4 - er ved at blive undersøgt.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/