FAKTA: Der findes en række forskellige asylcentre

Inden april 2020 skal børnefamilier fra asylcentret Udrejsecenter Sjælsmark flytte til Center Avnstrup.

Torsdag har regeringen med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i spidsen præsenteret, hvor børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark skal flytte hen.

Børnefamilierne skal fremover indkvarteres på Center Avnstrup - det tidligere Avnstrup Sanatorium i Lejre Kommune.

Når man som asylansøger opholder sig i Danmark, skal man være indkvarteret i et asylcenter, mens ens sag behandles.

Det samme gælder personer, som endeligt har fået afslag på deres asylsag, indtil de rejser eller blev sendt hjem.

Der findes en række forskellige asylcentre. Læs om dem her:

* Modtagecentre er for asylansøgere, som lige er kommet til Danmark.

* Opholdscentre er for asylansøgere, som får deres sag behandlet her i landet.

* Et hjemrejsecenter er for asylansøgere, som har fået endeligt afslag på asyl, og hvor der enten ikke er taget endelig stilling til medvirken til udrejse, eller hvor personen medvirker til sin udrejse.

* Udrejsecentre er for personer, som har fået endeligt afslag på deres asylsag og ikke medvirker til deres udrejse samt asylansøgere, der skal overføres eller tilbageføres til et andet EU-land efter Dublinforordningen.

Forordningen er kernen i EU's nuværende asylsystem. Den fastslår, at en asylansøgning skal behandles i første ankomstland.

* Per 1. maj 2019 er der 14 asylcentre i Danmark, herunder et modtagecenter, et hjemrejsecenter, to udrejsecentre og tre børneindkvarteringscentre.

* Det er Udlændingestyrelsens opgave at sørge for indkvartering på asylcentre. Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

* Operatørerne er Kriminalforsorgen, Røde Kors, Tønder Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Kilder: Nyidanmark.dk

/ritzau/