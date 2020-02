FAKTA: Der står 700.000 brændeovne i danske hjem

Regeringen vil forpligte danskerne til at skrotte brændeovne fra før 2003, når de køber ny bolig.

Regeringen vil udfase gamle brændeovne, der sender skadelige partikler ud i luften.

Læs om udspillet her:

* Boligkøbere forpligtes til at udskifte gamle brændeovne til en nyere model inden for 12 måneder, hvis de køber en bolig med en brændeovn fra før 2003.

* Hvis der er tvivl om alderen på brændeovnen, skal der indhentes en erklæring fra skorstensfejeren.

* Det er Miljøstyrelsen, der skal stå for kontrollen. Hvis man ikke overholder reglerne, kan det udløse sanktioner og administrative bødeforlæg på 5000 kroner.

* Det skønnes, at der er cirka 700.000 brændeovne i Danmark. Det gør Danmark til et af de lande, der har flest brændeovne per indbygger.

* Brændeovne står for omtrent 70 procent af udledningen af skadelige partikler.

* Det gør privat brændefyring til den største danske bidragsyder til partikelforurening.

* Partiklerne er med til at forårsage kortere levetid og øge risikoen for alvorlige sygdomme.

* Regeringen forventer, at der vil blive udskiftet 12.000 brændeovne det første år med den nye ordning.

* Over en periode på ti år forventes der at blive tale om udskiftning af 55.000 ovne.

* Det vil betyde 6000 ton færre partikler over en periode på ti år.

* Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse vil blive undtaget fra ordningen.

* Lovforslaget er i høring frem til 3. marts 2020.

* Det er planen, at ordningen skal træde i kraft i 2021.

Kilder: Miljø- og Fødevareministeriet, avisen Danmark.

/ritzau/