FAKTA: Der var cirka 1100 minkfarme i Danmark før aflivninger

Minkbranchen, der nu får kompensation, havde et stort overskud for små ti år siden, men det har ændret sig.

Et flertal blandt Folketingets partier er blevet enig om erstatning til minkavlere og følgeerhverv, efter at regeringen i november sidste år beordrede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Læs her om den branche, der nu får erstatning. Tallene er for 2019.

* Der var i 2019 792 heltidsbedrifter med mink i Danmark - et fald fra 1261 i 2015. I alt var der 1060 bedrifter i 2019.

* Heltidsbedrifterne havde i 2019 omkring 2,5 millioner mink, der fik 5-6 hvalpe, der blev til skind. Hvert år blev der således årligt produceret cirka 12 millioner skind. Det gav en værdi af hele produktionen på 2,5 milliarder kroner.

* Prisen på skind er faldet betydeligt over de seneste år. I 2012 var værdien af produktionen eksempelvis på 9,5 milliarder kroner.

* I 2019 gav den gennemsnitlige heltidsbedrift et underskud på 689.200 kroner. I 2013 lød det gennemsnitlige overskud på 3,3 millioner kroner. Der har været underskud i tre af de sidste fire år.

* Den gennemsnitlige heltidsbedrift havde i 2019 en gæld på 13,3 millioner kroner.

* Siden 2014 er antallet af heltidsbeskæftigede på de danske minkbedrifter faldet fra omkring 4500 til omkring 2600. Langt hovedparten af minkproduktion ligger i Jylland.

* Ifølge Seges, et videnscenter under Landbrug Fødevarer, skabte pelsdyrproduktion 5500 arbejdspladser.

* Minkproduktionen har en række følgeerhverv inden for eksempelvis udstyr, foder og salg. Det er uvist, hvor stor en gruppe virksomheder, der lever af at servicere og levere til minkavl.

Kilder: Danmarks Statistik, Seges.

/ritzau/