FAKTA: Derfor er 1. maj arbejdernes dag

I Danmark er 1. maj blevet fejret siden 1890, men i år bliver fejringen anderledes på grund af coronakrisen.

Fredag bliver der i Danmark og rundt om i verden holdt taler i anledning af 1. maj, som er arbejdernes internationale kampdag.

Fejringen i år bliver noget anderledes end sædvanligt på grund af coronakrisen. Modsat sædvane er der for eksempel ingen taler i Fælledparken i København.

Her følger et overblik over dagens oprindelse:

* Siden 1890 er 1. maj overalt i verden fejret som arbejdernes internationale kampdag med demonstrationer, taler og fester.

* 1. maj blev stiftet som arbejdernes internationale kampdag på Socialistisk Internationales kongres i 1889 i Paris.

* Idéen bag var at bruge en "proletarisk fridag" som middel til at opnå en otte timers arbejdsdag.

* Initiativet opstod i Australien i 1856, hvor fridagen blev lagt 21. april og skulle bruges på møder og festligheder til fordel for en kortere arbejdsdag.

* Oprindeligt var det meningen, at det kun var i 1856, at de australske arbejdere skulle have fri. Men fest- og kampdagen gjorde et så stærkt indtryk på det australske proletariat, at det blev besluttet at gentage fejringen hvert år.

* I 1886 fulgte de amerikanske arbejdere trop og bestemte, at alt arbejde skulle standses på én bestemt dag, 1. maj.

* I Danmark er det typisk fagbevægelsen og partiforeningerne hos partierne på venstrefløjen, som står for 1. maj-arrangementerne.

* Efter at kampen for en kortere arbejdsdag og andre basale rettigheder var vundet, blev 1. maj i Danmark i stigende grad til en politisk festdag.

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, www.1 maj.info.

/ritzau/