FAKTA: Derfor er dine feriepenge indefrosne

Regeringen foreslår at udbetale to ugers indefrosne feriepenge. Læs mere om pengene her.

Regeringen foreslår ifølge Børsen, at befolkningen skal have udbetalt to uger af sine indefrosne feriepenge for at stimulere økonomien under coronasituationen.

Læs mere om ferieloven og indefrysning her:

* Der er indført en ny ferielov, som gør, at man fremover optjener og afholder ferie i samme periode.

* Med indførelsen af den nye ferielov optjener du i princippet ti ugers betalt ferie i 2020.

* Derfor bliver fem af ugerne indefrosset og først udbetalt, når borgeren forlader arbejdsmarkedet - altså typisk går på pension.

* Indefrysningen skal derfor sikre, at du ikke kan holde dobbelt så meget ferie i løbet af 2020, eller at arbejdsgiverne skal udbetale omkring 85 milliarder kroner i feriepenge.

* Bundlinjen er, at du ikke mister noget ferie, selv om fem uger indefryses og først bliver udbetalt, når du går på pension.

* Den indefrosne ferie indsættes på en nyoprettet fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden betaler senere pengene til dig – men først den dag, du har ret til at få folkepension.

Kilde: LD.

/ritzau/