FAKTA: Derfor er mrsa svær at behandle

Den smitsomme mrsa bakterie er en type stafolykok, der er resistent over for en række antibiotika.

Den smitsomme mrsa bakterie fortsætter med at florere.

I alt blev 3588 smittede med mrsa sidste år, hvilket er på niveau med 2016, hvor der blev målt det højeste antal smittede i ti år. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Læs om bakterien her:

* Mrsa er den engelske forkortelse for methicillinresistente stafylokokker.

* Stafylokokker er en naturlig del af bakteriefloraen hos cirka halvdelen af alle mennesker, og man kan ikke mærke, om man har stafylokokker for eksempel i næsen eller på huden.

* Det særlige ved mrsa er, at de er en type stafylokokker, der er resistente over for en række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker.

* Blandt andet er de resistente over for methicillin, der er i familie med almindeligt penicillin.

* Infektionerne er vanskeligere at behandle end infektioner med almindelige stafylokokker og kræver behandling med meget specielle antibiotika.

* En rask person har kun lille risiko for at blive alvorligt syg af mrsa, men bakterien kan medføre betændelser, eksempelvis bylder og børnesår hos specielt svækkede personer.

* Den variant af mrsa, der har fået mest omtale i Danmark, er den såkaldte husdyr-mrsa eller mrsa CC398.

* Mrsa CC398 er en særlig type mrsa, som findes hos dyr, og som kan smitte til mennesker.

* I Danmark er den først og fremmest fundet hos svin - deraf navnet svine-mrsa.

* Mrsa CC398-bakterien er normalt ufarlig for svinene, men den smitter til mennesker, hvor den kan forårsage alvorlige infektioner.

* Er man sund og rask, er risikoen for at blive syg af mrsa CC398 minimal. Bakterien er mest risikabel, hvis man bliver opereret, da bakterien kan give sårinfektion eller trænge ind i blodbanen og give blodforgiftning.

* Mrsa CC398 smitter overvejende personer, der er i direkte kontakt med levende svin. Selv om mrsa CC398 kan findes i kød, er der ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smittekilde.

Kilde: Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

/ritzau/