FAKTA: Derfor kan man få mere end 12 i snit

Takket være bonusordninger er det muligt at booste karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse.

Der skal mere til end flid og kløgt, hvis man vil ind på uddannelsen International Business på Copenhagen Business School (CBS) denne sommer.

For at blive optaget, skal man have et karaktergennemsnit på mindst 12,4 fra gymnasiet eller en anden adgangsgivende uddannelse. Og så høj en karakter får man ikke uden et bonustillæg.

Læs her, hvordan man kan give karaktergennemsnittet et ekstra nøk opad:

* Studerende, der søger optagelse på en videregående uddannelse med en adgangsgivende eksamen, kan få ganget deres eksamensgennemsnit med 1,08.

* Det er muligt, hvis den studerende søger optagelse inden for to år efter at have afsluttet den uddannelse, der giver den adgangsgivende eksamen.

* Desuden får ansøgere, der har valgt flere fag på A-niveau end de krævede på deres adgangsgivende eksamen, ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 eller 1,06 alt efter antallet af ekstra A-niveaufag.

* På grund af bonusmulighederne er det muligt at opnå et gennemsnit på maksimalt 13,7, selv om den højeste karakter på 7-trinsskalaen er 12.

* Fra januar 2020 vil det imidlertid ikke længere være muligt at gøre brug af karakterbonussen for tidlig studiestart.

* Det blev alle Folketingets partier enige om sidste år. Her besluttede de at afskaffe ordningen.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

