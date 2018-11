FAKTA: Derfor kører filippinske chauffører i Danmark

De seneste år har der været en tilstrømning af chauffører fra lande uden for EU. Læs mere her.

Lastbilchauffører fra Filippinerne har ifølge fagforeningen 3F boet under kritisable forhold i en lejr i Padborg. Det skrev fagbladet sidst i oktober.

Chaufførerne er ansat i et polsk datterselskab til den danske virksomhed Kurt Beier Transport.

Mandag fortæller Aabenraa Kommune, at man vil politianmelde selskabet Kurt Beier Transport.

Men hvorfor er der filippinske chauffører i Danmark? Læs mere her.

* De seneste år har transportbranchen kigget uden for EU for at finde chauffører. Det er ifølge branchen selv, fordi der er mangel på chauffører. Fagforeninger mener, at det er lønpres.

* I dag er reglerne sådan, at vognmænd kan hyre chauffører fra lande uden for EU, hvis de ikke kan finde ledige hænder inden for landets grænser.

* I 2017 blev der givet tilladelse til 108.332 chauffører fra lande uden for EU - herunder Filippinerne. Det er 31 procent flere end i 2016.

* Litauen og Polen er de lande, der inviterer klart flest chauffører til EU. Sidste år var der 62.192 alene fra Polen.

* Danske selskaber kan derfor oprette et datterselskab i for eksempel Polen og ansætte sine chauffører derfra.

* Når en chauffør har fået grønt lys til at køre i et EU-land, kan vedkommende køre i hele Europa.

* Ifølge EU-reglerne er det tilladt for udenlandske lastbiler at køre med varer - såkaldt cabotagekørsel - internt i andre EU-lande i forbindelse med internationale transporter.

Der er dog visse begrænsninger, men chaufførerne kan for eksempel tage tre ture i Danmark, en tur ud af Danmark og derefter tre ture igen.

Kilder: Ugebrevet A4 og Investigate Europe.