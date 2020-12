FAKTA: Det betyder en politisk næse

Regeringen får i fællesskab en næse i sagen om landbrugspakken.

En næse er den populære betegnelse for en kritik af en politikers handlinger.

Normalt tildeles den enkelt ministre, men torsdag har regeringen fået en kollektiv en af slagsen for ikke at have givet Folketinget fyldestgørende oplysninger om landbrugspakken.

Sagen har også kostet Eva Kjer Hansen (V) posten som miljø- og fødevareminister.

Her er fakta om en næse:

* En politiker, en embedsmand eller en myndighed kan for eksempel få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende.

* Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. Derimod kan et flertal i Folketinget tvinge en minister til at gå af ved at udtrykke et mistillidsvotum.

* Rekordholderen af næser er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), der blev tildelt ikke mindre end 80 næser.

* Betegnelsen "en næse" kommer formentlig af det gamle ord "nesæ", der betød skam eller vanære.

Kilde: Kaare R. Skou, Dansk Politik A-Å.