FAKTA: Det er den hjemsendte hærchef mistænkt for

Chefen for Hærstaben Hans-Christian Mathiesen er blevet sendt hjem og undersøges for nepotisme. Læs mere her.

Specialmediet Olfi, der dækker det danske forsvar, har afdækket, hvordan hærchef Hans-Christian Mathiesen muligvis har brudt loven ved at fremme sin egen først kæreste og siden kones karriere.

Forsvarschef Bjørn Bisserup sagde først til Olfi, at han ikke ville se på sagen og udtrykte fuld tillid til hærchefen. Forsvarets Auditørkorps indledte dog en undersøgelse og hærchefen blev hjemsendt.

Der bliver nu udført en undersøgelse.

Læs her om mistankerne mod Hans-Christian Mathiesen ifølge Olfi:

* I 2014 skulle hærchefen have ændret kriterierne for optagelse på Master i Militære Studier uden at fortælle det til andre end sin egen kæreste. Ændringerne gjorde det muligt for hende at komme ind på uddannelsen.

* Han skulle derefter have flyttet hende op ad listen af kandidater, så hun på trods af mere kvalificerede ansøgere kom ind på uddannelsen. Den optog 13 ud af 97 ansøgere.

* Hans-Christian Mathiesen undlod at orientere sine chefer om sin inhabilitet.

* Hans-Christian Mathiesen oprettede projektkontoret "Hærens Soldater 2025", ansatte sin kæreste og udnævnte hende til major.

* Igen oplyste han ikke sine chefer om sin egen inhabilitet.

* I 2016 ændrede han reglerne for optagelse på Operations- og Føringsuddannelsen, så hans kæreste kunne blive optaget, på trods af at hun manglede kvalifikationer. På denne uddannelse blev 14 ud af 60 ansøgere optaget.

* Igen oplyste han ikke sine chefer om sin egen inhabilitet.

Kilder: Olfi.

/ritzau/