FAKTA: Det er en aktiesparekonto

Næste år vil man kunne indskyde op til 50.000 kroner på en særlig konto, hvor man kan købe aktier.

Det skal være mere attraktivt for en større del af danskerne at placere en del af deres opsparing i aktier.

Med den begrundelse er regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti og De Radikale ved at indføre en såkaldt aktiesparekonto i Danmark.

Ifølge revisionsfirmaet BDO er det dog primært folk, der har en investerbar formue - altså ud over pensionsopsparingen - på mere end en million kroner, der vil få en skattefordel ud af at bruge kontoen.



Læs mere om aktiesparekontoen her:



* Man kan kun oprette én aktiesparekonto per person.



* Der kan indskydes op til 50.000 kroner på kontoen.



* Pengene kan investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser. Det vil altså sige, at kontoen ikke kan bruges til investeringer i eksempelvis obligationer eller unoterede aktier.



* Én gang om året opgøres det, om man har tjent penge på de aktier, der er investeret i. Er der det, beskattes afkastet med 17 procent.



* De penge skal banken automatisk hæve på en tilknyttet kontantkonto.



* Er der i et år tab på aktierne på kontoen, omregnes det til en "negativ skat", der senere kan modregnes i skattebetalingerne, lyder forslaget.



* Ægtefæller kan oprette hver sin aktiesparekonto. Men et negativt afkast hos den ene kan ikke modregnes hos den anden.



* Loven skal træde i kraft 1. januar 2019.



* Ifølge den politiske aftale bag er det meningen, at beløbsgrænsen gradvist skal hæves til 200.000 kroner.



Kilder: Forslag til Aktiesparekontolov, revisionsfirmaet BDO.

/ritzau/