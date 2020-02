FAKTA: Det er gratis at søge erstatning for fejlbehandling

De danske sygehuse er præget af travlhed, og det øger risikoen for fejl. Bliv klogere på dine rettigheder her.

Jyllands-Posten har fået aktindsigt i en række påbud fra Arbejdstilsynet.

De viser, at stor arbejdsmængde og tidspres på afdelinger på sygehuse på tværs af landet går ud over patienterne.

Flere organisationer peger på, at forholdene bringer patientsikkerheden i fare.

Læs mere om dine rettigheder som patient her:

* Du kan klage, hvis du mener, at der har været svigt i behandlingen. Det omfatter blandt andet undersøgelse, behandling, genoptræning, pleje og information om og samtykke til behandling.

* Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør klager rettet mod en sygehusafdeling, klinik eller lignende.

* Det er Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, der afgør klager rettet mod konkrete sundhedspersoner.

* Patienter, der klager, får tilbud om en dialog med regionen. Tilbuddet gælder, når der klages over behandling på et sygehus eller i praksissektoren - eksempelvis hos en praktiserende læge.

* Hvis du har fået en skade i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet, kan du i visse tilfælde søge erstatning.

* Patienter, som får en skade i forbindelse med behandling, er sikret lempeligere adgang til erstatning end efter de almindelige erstatningsregler.

* Alle patienter behandlet i Danmark er omfattet af en offentlig erstatningsordning.

* Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med en behandling på for eksempel et offentligt hospital, et privat hospital eller hos egen læge.

* Det er Patienterstatningen, der behandler sagerne. Det er gratis at anmelde en sag.

* Hvis du er uenig i en afgørelse fra Patienterstatningen, kan du anke afgørelsen. Det gør du til Ankenævnet for Patienterstatningen.

* Patienterstatningen kan ikke behandle din sag, hvis forældelsesfristen er overskredet. Der er en forældelsesfrist på skader efter tre år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til skaden.

* Der er også en absolut frist på at søge erstatning. Den er på ti år, fra det tidspunkt skaden skete, uanset hvornår du fik kendskab til skaden.

Kilder: Sundheds- og Ældreministeriet, Patienterstatningen.

/ritzau/