FAKTA: Det er svært at få nedbragt omfanget af vold

Fredag lanceres en ny rapport om vold generelt og vold i nære relationer. Omfanget af vold er ikke faldet.

For fjerde gang offentliggøres der en rapport om udviklingen af fysisk vold, herunder partnervold og seksuelle overgreb, samt omfanget af ikkefysiske seksuelle krænkelser.

Den seneste rapport offentliggøres fredag.

Den viser blandt andet:

* Fysisk vold (eksempelvis spark og slag):

3,7 procent af alle kvinder og 4 procent af alle mænd angiver at have været udsat for fysisk vold det seneste år.

Blandt kvinder udsat for fysisk vold angiver 83 procent at have været udsat for vold fra en mand og 32 procent fra en kvinde.

Blandt mænd udsat for fysisk vold angiver 84 procent at have været udsat fra en mand og 30 procent fra en kvinde.

* Fysisk partnervold (udøvet af nuværende eller tidligere ægtefælle, samlever eller kæreste under og efter forholdet):

1,6 procent af alle kvinder og 0,8 procent af alle mænd angiver at have været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år.

Dette betyder, at omkring 40 procent af kvinder udsat for fysisk vold har været udsat for fysisk partnervold, mens omkring 20 procent af mænd udsat for fysisk vold har været udsat for fysisk partnervold.

Det skønnes, at cirka 38.000 kvinder i 2017 blev udsat for fysisk partnervold. Dette antal har siden 2005 været stort set konstant. I 2005 var det skønsmæssigt cirka 35.000.

Det skønnes, at cirka 19.000 mænd i 2017 blev udsat for fysisk partnervold. Dette antal har siden 2005 været stigende. I 2005 var det skønsmæssigt cirka 7000.

Det anføres i undersøgelsen, at det ikke kan konkluderes, hvorvidt stigningen blandt mænd er reel, eller om den dækker over, at det siden 2005 er blevet mindre tabubelagt for mænd at rapportere om partnervold.

Både kvinder og mænd rapporterer oftest at opleve skub/slag med flad hånd (1,4 procent af alle kvinder og 0,7 procent af alle mænd).

* Seksuelle overgreb (eksempelvis beføling eller tvungen samleje):

2,8 procent af alle kvinder og 0,6 procent af alle mænd angiver at have været udsat for seksuelle overgreb inden for det seneste år.

* Ikke fysiske seksuelle krænkelser (eksempelvis stødende sms'er):

Næsten 10 procent af alle kvinder og 4 procent af alle mænd angiver at have oplevet ikkefysiske seksuelle krænkelser inden for det seneste år.

Især unge kvinder er udsat for ikkefysiske seksuelle krænkelser, hvor 27,2 procent af kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for ikkefysiske seksuelle krænkelser det seneste år. For mænd i alderen 16 til 24 år er tallet 6,7 procent.

Kilde: Rapporten "Vold og seksuelle krænkelser", udført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, finansieret af Ligestillingsudvalget under Udenrigsministeriet.

/ritzau/