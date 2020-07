FAKTA: Det kan øge smitterisiko at røre eget mundbind

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge mundbind i nogle tilfælde. Læs om, hvornår de bør bruges og hvorfor.

I nogle tilfælde kan det være godt at bruge mundbind, mener Sundhedsstyrelsen, der kalder det en god idé at have nogle derhjemme.

Læs her, hvordan man bruger mundbind rigtigt, så smitterisikoen mindskes:

* Mundbind skal leve op til en række krav for at beskytte mod sygdom. Det gør hjemmelavede mundbind højst sandsynligvis ikke, og derfor advarer Sikkerhedsstyrelsen mod hjemmelavede mundbind, som kan give en falsk tryghed.

* Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge medicinske mundbind. De kan købes på apoteker og i visse butikker.

* Man bør ikke erstatte god hygiejne med mundbind, at holde afstand eller andre tiltag til at forebygge smitte. Det skal ses som et supplement.

* Hvis man vil mindske smitterisikoen, er det mere effektivt at isolere sig selv, at holde mindst en meters afstand og at overholde god hygiejne.

* Når man tager mundbindet på, skal man have rene hænder, og man bør ikke røret for meget ved det undervejs. Find forsiden - det er typisk den farvede side. Mundbindet skal dække næse og mund og sidde tæt.

* Bliver mundbindet vådt eller beskidt, skal det skiftes.

* Hvis det ikke bruges korrekt, kan det øge smitterisikoen, så man smitter sig selv eller andre med det. Det samme gælder, hvis man rører meget ved mundbindet.

* Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge mundbind, hvis man er smittet, er i nær kontakt til en smittet eller har symptomer på coronavirus, og hvis man skal bryde sin isolation ved eksempelvis at tage på hospitalet, til test eller lignende.

* Også på vej hjem fra eksempelvis lufthavn efter rejse i et højrisikoområde, og hvis man skal tæt på en pårørende, der er i øget risiko for et svært sygdomsforløb, anbefaler styrelsen at bruge mundbind.

* Derudover er der visse steder krav om, at man bruger kirurgisk mundbind. Det gælder eksempelvis i danske lufthavne.

* Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen anbefaler kun at bruge mundbind, der er CE-mærket og har dansk mærkning og vejledning.

* Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med de mundbind og ansigtsmasker, der er sat til salg på det danske marked. Af dens hjemmeside fremgår det mandag, at 28 forskellige varer ikke levede op til reglerne. Flere er blevet påbudt at stoppe deres salg eller har selv indstillet det.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/