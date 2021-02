FAKTA: Det laver medlemmerne af Folketingets Præsidium

Folketingets Præsidium har fem medlemmer og vælges for et år ad gangen. Medlemmerne har stolevagter på skift.

Rasmus Helveg Petersen (R) er nyt medlem af Folketingets Præsidium. Han overtager pladsen fra sin tidligere partifælle Jens Rohde, der er blevet løsgænger.

Her kan du læse om præsidiets arbejde, og hvem der sidder i det:

* Formand: Henrik Dam Kristensen (S).

* Næstformænd: Karen Ellemann (V), Pia Kjærsgaard (DF), Rasmus Helveg Petersen (R) og Trine Torp (SF).

* Næstformændene bliver udpeget af de fire største partier, der ikke har formandsposten. Næstformændene har formelt kun en rådgivende rolle, men i praksis optræder præsidiet som et kollegialt organ.

* Præsidiet vælges for et år ad gangen, og formanden bliver valgt af et flertal i Folketinget. Præsidiet beskæftiger sig med de indre forhold i Folketinget, det vil blandt andet sige at lede møderne i Folketingssalen og være repræsentanter for Folketinget.

* Præsidiets medlemmer skiftes til at sidde i formandsstolen i Folketingssalen i de såkaldte stolevagter. Når ingen af medlemmerne af præsidiet har mulighed for at sidde i formandsstolen, overtages opgaven af en af de fire tingssekretærer.

* Personen i formandsstolen skal sørge for god orden og en værdig forhandlingsform. Blandt andet skal folketingsmedlemmerne sige hr. og fru til hinanden, og de må ikke bande.

Kilde: Folketingets hjemmeside.

/ritzau/