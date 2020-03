FAKTA: Det siger forståelsespapir om kvoteflygtninge

Danmark skal igen modtage 500 kvoteflygtninge om året, mener SF, der holder landsmøde i weekenden.

SF ønsker, at Danmark allerede i år igen skal tage imod 500 kvoteflygtninge. Partiet henviser til, at det er aftalt i det såkaldte forståelsespapir.

Papiret er den aftale, der blev indgået, for at S-regeringen kunne få støtte fra De Radikale, SF og Enhedslisten. I forståelsespapiret fremgår det dog ikke, præcis hvor mange kvoteflygtninge regeringen er forpligtet til at modtage.

Det står der i forståelsespapiret om kvoteflygtninge:

"På baggrund af det nuværende lave niveau for antallet af opholdstilladelser med henblik på asyl og familiesammenføring, er det en ny regerings vurdering, at modtagelsen af kvoteflygtninge med særligt fokus på kvinder og børn kan genoptages i 2020.

En ny regering vil dog allerede i 2019 modtage den mindre gruppe særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge. Hvis det spontane asyltal og antallet af familiesammenføringer stiger, er det fortsat den til enhver tid siddende udlændinge- og integrationsministers bemyndigelse at tage en lavere kvote eller midlertidigt stoppe for modtagelsen af kvoteflygtninge."

Kilde: Forståelsespapir aftalt mellem Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten.

/ritzau/