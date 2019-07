FAKTA: Det siger rødt bagland om pension

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på forhånd udpeget pensionsspørgsmål som afgørende for regering.

Baglandet i rød blok er blevet stillet en række spørgsmål om det forståelsespapir, som S-regeringen baserer sig på.

Her kan du se, hvad i alt 312 regionale og lokale partimedlemmer har svaret:

* Spørgsmål: Arbejdsgivernes organisationer og et flertal bestående af De Radikale og blå blok siger nej til at indføre en differentieret pensionsalder. Tror du, at S-regeringen kan indfri valgløftet om dette i denne regeringsperiode?

Socialdemokratiske medlemmer (176 svar): 81 procent svarer ja, 10 procent svarer nej, og 9 procent svarer ved ikke.

Radikale medlemmer (31 svar): 77 procent svarer nej, 16 procent svarer ved ikke, og 6 procent svarer ja.

Enhedslistens medlemmer (49 svar): 45 procent svarer ved ikke, 33 procent svarer ja, og 22 procent svarer nej.

SF's medlemmer (56 svar): 61 procent svarer ja, 30 procent svarer ved ikke, og 9 procent svarer nej.

Kilde: Rundspørge for Ritzau blandt lokale og regionale politikere fra EL, R, S og SF.

/ritzau/