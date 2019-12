FAKTA: Det uafhængige valgnævn

For at holde politisk distance til beslutninger om valg træffes de af det uafhængige Valgnævnet.

Onsdag har valgnævnet fældet dom over Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer.

Valgnævnet har fået en større rolle, da Folketinget kort efter valget vedtog en ny lov, der lader Valgnævnet stoppe et partis indsamling af vælgererklæringer.

Det kan også helt dømme et parti ude, hvis det bryder reglerne groft eller gentagne gange.

Læs mere om Valgnævnet og dets opgaver her:

* Valgnævnet er politisk uafhængigt af Folketinget og kan ikke instrueres af hverken regeringen eller Folketinget.

* Valgnævnet træffer afgørelser om folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet.

* Valgnævnet består af Højesteretsdommer Jens Peter Christensen og eksperter i henholdsvis statsforvaltningsret, valgret og navne- og varemærkerettigheder.

* Valgnævnets medlemmer udpeges af social- og indenrigsministeren.

* Valgnævnet træffer beslutninger om, hvem der kan blive optaget på valglisten og dermed stemme og stille op til valg.

* Valgnævnet behandler og godkender ansøgninger om partinavne.

* Valgnævnet træffer afgørelser i sager om afsættelse eller suspendering af borgmestre og regionsrådsformænd.

* Ifølge en ny lov, der har til formål at lukke huller i loven om at blive opstillingsberettiget, behandler Valgnævnet nu også brud på reglerne om indsamling af vælgererklæringer.

* Valgnævnet kan sætte indsamling af vælgererklæringer på pause - kaldet et gult kort - hvis det vurderer, at et parti bryder reglerne om eksempelvis betænkningstid for underskrivere.

* Valgnævnet kan, hvis et parti bryder loven "groft eller gentagne gange", helt stoppe et partis indsamling af vælgererklæringer.

* Valgnævnets afgørelser er endelige og kan ikke indklages til andre myndigheder. Ombudsmanden kan dog føre kontrol med Valgnævnet og dets afgørelser.

Kilder: Social- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/