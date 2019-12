FAKTA: Det ved vi om mulig svindel i Forsvaret

Den seneste uge har Forsvarets Ejendomsstyrelse været i offentlighedens søgelys for mulige svindelsager.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har tirsdag holdt pressemøde om mulig svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Mere præcist er der tale om to formodede svindelsager i styrelsen, som har ansvaret for de mange bygninger, kontorer og anlæg, som det danske forsvar består af.

Myndigheden er i kontakt med mange leverandører og håndværkere. Og det er altså i denne forbindelse, at de formodede svindelsager er opstået.

Her er, hvad vi ved:

* Den 5. december bliver to medarbejdere politianmeldt for svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse, efter at Rigsrevisionen i en undersøgelse afslører, at medarbejdere i årevis kunne bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding.

* Rigsrevisionen sætter gang i undersøgelsen, efter at whistlebloweren Karsten Ravnsgaard opdager fejl i Forsvarets regnskaber. Han arbejder for et firma i byggebranchen, der har Forsvarets Ejendomsstyrelse som kunde. Da han opdager mistænkelige indkøbsordrer og omfangsrige transaktioner, går han til Rigsrevisionen.

* Det er efterfølgende kommet frem, at Karsten Ravnsgaard arbejdede som økonomiansvarlig i Holstebro-firmaet Søndergaard El. Firmaet afviser anklagen om mulig svindel.

* I en anden sag om bestikkelse fra 2016 blev to ansatte i styrelsen bortvist og politianmeldt mistænkt for at have svindlet for 1,8 millioner kroner.

* Her rejser anklagemyndigheden den 6. december tiltale mod i alt fem personer for bestikkelse og groft mandatsvig.

To civilt ansatte i styrelsen er tiltalt for at have modtaget bestikkelse for 1,8 millioner kroner. Desuden er to selvstændigt erhvervsdrivende og en tidligere ansat hos en entreprenørvirksomhed tiltalt.

* Samme dag udtaler Statsrevisorerne - statens økonomiske vagthunde - deres skarpeste kritik af den formodede svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

* Installationsvirksomheden Kemp Lauritzen oplyser den 9. december, at man igangsætter en revisionsundersøgelse, efter at det er kommet frem, at en af virksomhedens tidligere medarbejdere er involveret i sagen.

Kemp Lauritzen opdagede sammen med Forsvaret svindlen i 2016. Den ansatte i installationsvirksomheden skulle angiveligt have svindlet sammen med en medarbejder fra Forsvaret.

* Den 10. december holder forsvarsminister Trine Bramsen (S) pressemøde. To chefer - direktøren for Forsvarets Ejendomsstyrelse og en ledende medarbejder i departementet - er fritaget for tjeneste.

Kilder: Ritzau, DR.

/ritzau/