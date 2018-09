Fakta: Det ved vi om regeringens erhvervsskole-udspil

Regeringen vil tilrettet 10. klasse, så unge i højere grad vælger en erhvervsuddannelse, skriver Politiken.

Et udspil til to milliarder kroner skal få flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse som tømrer, elektriker eller frisør.

Det er ifølge Politiken en central del af regeringens udspil til erhvervsskolerne, der officielt bliver fremlagt torsdag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterer forslaget på Morsø Landbrugsskole klokken 10.15.

Her er de seks - ud af de i alt 55 punkter i udspillet - som er kendt:

* Erhvervsskolerne bliver tilført to milliarder kroner over de næste fire år.

* Der skal oprettes flere erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder.

* Der skal bygges skolehjem i landets yderområder, så unge kan bo tæt på skolen.

* En ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan rettes, så flere unge vælge en erhvervsuddannelse efterfølgende.

* Flere erhvervsskoler skal udbyde 10. klassesaktiviteter på vegne af kommunerne.

* Der bliver givet tilskud til øget brug af gæstelærere fra erhvervslivet.

Kilde: Politiken.

/ritzau/