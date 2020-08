FAKTA: Det ved vi om regeringens politiudspil

Justitsministeren præsenterer mandag et udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Det handler om at "bringe politiet tættere på borgerne", når S-regeringen mandag præsenterer sit udspil til en ny flerårsaftale for dansk politi og anklagemyndigheden.

Der er allerede sluppet nogle elementer ud forud for præsentationen:

* Otte nuværende specialenheder, herunder Søik, der populært kaldes Bagmandspolitiet, samles i en ny politikreds. Den nye kreds kan blive den 13. i landet og vil få 800 medarbejdere. Kredsen har arbejdstitlen National Efterforskningsenhed og skal opklare de mest komplicerede forbrydelser.

* Der skal oprettes 20 nærpoliti-enheder på tværs af landet. Der er den mulighed, at man i den enkelte politikreds siger, at placeringen af den nye nærpolitistation er der, hvor der er en i forvejen. Placeringerne af de nye nærpolitistationer kendes endnu ikke.

* Det kommende politiforlig skal sikre borgernes tryghed og frihed, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere på ugen:

- Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

- Man skal ikke være bange for at gå ned i sin egen vaskekælder, og man skal ikke gå uden om indkøbscentrene på den københavnske vestegn, sagde hun.

* Det seneste politiforlig blev indgået i 2015 mellem den daværende Venstre-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Socialdemokratiet.

* Aftalen skulle gælde for 2016 til 2019. Men i september 2019 besluttede justitsminister Nick Hækkerup (S) at udskyde forhandlingerne til efteråret 2020, så den nye aftale kommer til at løbe fra 2021. Det var grundet store udfordringer for politi og kriminalforsorg, at ministeren udskød forhandlingerne, lød det dengang.

* Den nye aftale skal efter planen gælde fra 2021.

Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten, Justitsministeriet.

/ritzau/