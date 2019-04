FAKTA: Det vil Socialdemokratiet arbejde for i EU

Socialdemokratiet præsenterede fredag deres EU-planer forud for Europa-Parlamentsvalget 26. maj.

Skattesvindel, social dumping, klima og flygtninge- og migrationskrisen i EU er hovedtemaerne i Socialdemokratiets europæiske udspil.

Udspillet blev præsenteret af partiformand Mette Frederiksen (S) og EP-spidskandidat Jeppe Kofod (S) ved et pressemøde på Christiansborg fredag.

Blandt partiets ambitioner lyder det, at det ønsker at gøre EU til en klimaunion frem for den kul- og stålunion.

Læs mere om indholdet af udspillet her:

* Der skal indføres et fælles europæisk minimum for selskabsskatten.

* Internetgiganter som Facebook, Apple og Google skal betale skat i EU.

* Der skal oprettes en koordinerende skatteenhed under EU-Kommissionen, der skal sikre, at EU-landenes myndigheder fremover får én indgang til at rapportere mistanke om alvorlig international skattekriminalitet.

* Virksomheder, der helt eller delvist kontrolleres eller ejes fra skattelylande, skal fremover kunne vælges fra, når det offentlige skal foretage store indkøb.

* Der skal oprettes en fælleseuropæisk hvidvask-efterforskningsenhed. Den skal koordinere mellem de nationale tilsyn, assistere med ekspertbistand i komplekse internationale sager og afklare stridsspørgsmål mellem nationale myndighede

* Der skal indføres en social protokol i EU, der skal sikre, at det indre markeds fri bevægelighed ikke har forrang over retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

* Der skal oprettes en europæisk sortliste over social dumpingvirksomheder og -bagmænd.

* Der skal indføres et ID-kort for vandrende og udstationerede arbejdstagere i EU. Det skal gøre det nemmere at føre kontrol med arbejdsforhold, kontrakter og identitet.

* Der skal indføres en juridisk bindende klimalov i EU.

* EU skal hæve sine klimamål om CO2-reduktion fra 40 til 55 procent i 2030. EU skal være klimaneutral i 2050.

* Der skal indføres en klimavurdering af al ny lovgivning.

* Medlemslande, der ikke lever op til klimamål, skal straffes hårdere, end de gør i dag.

* Afrika skal løftes med en moderne Marshall-plan, der kan investere i vækst, sikkerhed og velstand i Afrika.

* Oprette modtagecentre uden for Europa og hjælpe flygtninge i nærområderne.

* EU's ydre grænser skal styrkes. Det enkelte land skal selv kunne styre hvor og hvor længe det vil kontrollere egne grænser.

Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/