FAKTA: Disse brancher må genåbne i fase 3

Forlystelsesparker og biografer må åbne for gæster fra begyndelsen af juni. Til gengæld må nattelivet vente.

Efter forhandlinger i løbet af natten er Folketingets partier fredag morgen nået frem til en aftale om genåbningens fase 3.

Fase 3 træder i kraft 8. juni.

Læs her, hvilke brancher og institutioner, der kan få lov at åbne på dette trin efter flere måneders nedlukning under coronaudbruddet:

* Museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier.

* Udendørs forlystelsesparker.

* Zoologiske haver og botaniske anlæg.

* Sommeraktiviteter for børn og unge.

* Højskoler.

* Indendørs idræts- og foreningsliv (eksempelvis aftenskoler).

* Dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for sagspukler.

* Voksenuddannelse målrettet ledige samt sprogcentre.

I fase 3 hæves desuden forbuddet mod forsamlinger til 30-50 - præcist hvor grænsen skal gå, vurderes ud fra udviklingen af smitte i samfundet.

En række brancher indgår ikke i genåbningens fase 3 og skal fortsat holde lukket indtil fase 4, som begynder i starten af august. Det gælder:

* Alle øvrige uddannelser (gymnasier og videregående uddannelser).

* Diskoteker, spillesteder og nattelivet i øvrigt.

* Fitnesscentre, indendørs badelande, svømmehaller og indendørs legelande.

* Forbuddet mod arrangementer med flere end 500 personer fastholdes som minimum indtil 31. august.

Kilde: Regeringen.

/ritzau/