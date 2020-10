FAKTA: Disse grupper kan få gratis influenzavaccine

Corona har gjort, at flere vil have influenzavaccine. Her er oversigt over, hvem der kan få gratis vaccine.

Der er i år stor efterspørgsel på influenzavacciner, og derfor har Sundhedsstyrelsen henstillet til, at det i første omgang er personer i risikogrupper og sundhedspersonale, som skal tilbydes vaccines.

Læs mere her om, hvilke grupper der omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:

* Alle personer, der er fyldt 65 år.

* Personer med visse kroniske sygdomme.

* Gravide i 2. og 3. trimester

* Svært overvægtige.

* Førtidspensionister.

* Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza.

* Andre personer i særlig risiko.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/