FAKTA: Disse kommuner har flest coronasmittede i Danmark

Coronavirus er begyndt at sprede sig igen flere steder i landet. Især Aarhus og Ringsted er ramt.

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark har været stigende over de seneste uger. Særligt Aarhus Kommune har været hårdt ramt de seneste dage.

Det har fredag fået sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre et krav om mundbind i den offentlige transport for at begrænse smittespredningen i kommunen.

Og fredag aften lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S), at "vi kun har set begyndelsen på brugen af mundbind" i Danmark.

Her kan du se et overblik over, hvilke kommuner i landet der i løbet af de seneste syv dage har flest smittede med coronavirus:

* Over 50 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage:

- Aarhus Kommune.

- Ringsted Kommune.

* Mellem 30 og 39 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage:

- Solrød Kommune.

* Mellem 20 og 29 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage:

- Silkeborg Kommune.

* Mellem 10 og 19 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage:

- Struer Kommune.

- Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Ikast-Brande Kommune.

- Favrskov Kommune.

- Skanderborg Kommune.

- Esbjerg Kommune.

- Vejen Kommune.

- Nyborg Kommune.

- Gribskov Kommune.

- Rudersdal Kommune.

- Gentofte Kommune.

- Ishøj Kommune.

- Lejre Kommune.

- Sorø Kommune.

- Faxe Kommune.

- Lolland Kommune.

Kilder: Statens Serum Institut.

/ritzau/